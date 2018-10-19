В Башкирии анонимный меценат подарил многодетной маме 600 тысяч рублей на дом

Как стало известно Медиакорсети, неизвестный меценат перечислил матери уже семерых детей Нафисе Минегалеевой 600 тысяч рублей, благодаря которым ее большая семья переехала в новый дом.

Напомним, о жилищных проблемах семьи Минегалеевых из деревни Сайраново Чишминского района республики мы писали еще в начале марта этого года. Женщина с супругом и четырьмя дочками жила в доме, которому больше ста лет. Он давно прогнил, покосился набок и буквально разваливался на глазах. Все это время они могли получить то, что им было положено по закону, поскольку очередь на участок до Минегалеевых никак не доходила.

Семья жила в одноэтажном деревянном доме с прогнившей крышей. Из коммуникаций в нем было только электричество. При этом, вопреки всем слухам, семья работящая и непьющая. До ухода в декрет Нафиса работала заведующей в клубе, муж работает строителем, дети ходят в школу, посещают различные кружки. В декабре прошлого года, накануне Нового года, Азалия, одна из дочерей Нафисы, от имени трех своих младших сестренок, веря в то, что может решить проблему своей семьи, написала письмо Деду Морозу. Девочки попросили у сказочного волшебника не красивые куклы и новомодные гаджеты, а нормальный крепкий дом: чтобы им не было страшно, когда дует ветер, что крыша рухнет на них.

После визита журналистов Медиакорсети, а далее телеканала ОТР, дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

Полгода хватило чиновникам на то, чтобы разобраться в ситуации. По словам женщины, буквально сразу же к домой пришли представители Чишминской районной администрации.

Спустя какое-то время стало известно, что благодаря усилиям чиновников районной администрации удалось найти неизвестного мецената, который, решив остаться анонимным, перечислил семье 600 тысяч рублей. Благодаря этой сумме и вложению маткапитала семье удалось купить половину дома (в другой его части также живет семья) в Чишмах.

- Теперь у нас все есть. 13 соток земли, квартира в 86 кв.м. (а было 33,6 кв.м.), здесь светло, уютно. Совсем недавно у нас родился сынишка, а 12 октября я впервые стала бабушкой! Мы очень благодарны всем тем, кто изъявил желание помочь нашей семье, в том числе нашим односельчанам. Уже думаем о том, что детишки будут учиться в Уфе, - говорит Нафиса с благодарностью.

Напомним, всего в семье - семь детей: самая старшая дочь, 20-летняя Наргиз, уже живет отдельно с мужем (недавно она стала мамой), 19-летняя Алия, поступила в институт искусств в Уфе на режиссерское отделение, Самира продолжает обучение в РГИ имени Г. Альмухаметова.