Названа дата проведения V Восточного экономического форума

Мероприятие перенесут на площадку кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке проходить оно будет с четвертого по шестое сентября. Об этом пишет RNS.

По словам советника президента России Антона Кобякова, в следующем году ВЭФ будут проводить в пятый раз. С 2015 года Форум стал признанной мировой площадкой, на которой обсуждают многостороннее взаимодействие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В нынешнем году в Восточном экономическом форуме участвовали делегации во главе с руководителями государств. В одно место съехались известные политики, предприниматели, деятели науки и различные эксперты со всего АТР. На ВЭФ создается уникальная основа для международной кооперации.

На Форуме 2018 года было заключено рекордное число договоров, что демонстрирует его высокую результативность. В 2019 году на юбилее мероприятия также соберется представительный состав делегаций. Участники ВЭФ заинтересованы в интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, подытожил Кобяков.