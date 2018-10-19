Мединский прокомментировал возможность запрета фильма «Праздник»

Постановление о возможном запрете показа в российских кинотеатрах фильма «Праздник» будет принято в рамках закона. В самом Минкульте РФ картину еще не видели. Фильм снимается на частные средства. Как только лента поступит в ведомство ее посмотрят. Мединский еще раз отметил, что решение будет принято в «соответствии с законом».