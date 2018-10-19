Мединский прокомментировал возможность запрета фильма «Праздник»
По словам министра культуры России Владимира Мединского, вопрос разрешать ли выпускать в прокат фильм «Праздник» является «абстрактным».
Решение о выдаче ленте прокатного удостоверения еще не принято. Об этом 19 октября пишет газета «Известия».
Постановление о возможном запрете показа в российских кинотеатрах фильма «Праздник» будет принято в рамках закона. В самом Минкульте РФ картину еще не видели. Фильм снимается на частные средства. Как только лента поступит в ведомство ее посмотрят. Мединский еще раз отметил, что решение будет принято в «соответствии с законом».
Черная комедия «Праздник» должна выйти в прокат в 2019 году. В фильме показано, как отмечали Новый Год в блокадном Ленинграде привилегированные представители Коммунистической партии.
Напомним, в понедельник член партии «Единая Россия» и вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак потребовал от Минкульта запретить показ фильма «Праздник», и не выдавать ему прокатное удостоверение.