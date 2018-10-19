Группа «Ленинград» выступит на стадионах ЧМ-2018

Музыканты намерены выступить на стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом 19 октября пишет газета «Известия».

Шнуров хочет дать концерты именно на тех площадках, на которых проходили матчи первенства мира. Пока известно о планах музыкантов выступить на девяти стадионах.

По словам генерального директора компании Euroshow Promoter (организатор тура группы «Ленинград») Константина Жмуро, в последнее время в России построено множество спортивных объектов, которые можно использовать для проведения масштабных шоу.

Жмуро добавил, что у Сергея Шнурова есть большие планы по выступлениям на аренах мундиаля. Концертный тур «Ленинград» начнет в июне, а завершит в октябре 2019 года. Всего планируется дать девять концертов в девяти российских городах. Последнее выступление состоится 19 октября на «Санкт-Петербург Арене». Всего за время тура на концертах «Ленинграда» смогут побывать свыше 400 000 человек.