Футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оставили под стражей

Спортсмен пробудет в Бутырском СИЗО около двух месяцев, а возможно и дольше. Апелляция представителей защиты Мамаева об изменении тому меры пресечения была отклонена. Об этом пишет RNS.

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в нападении на трех человек в столице России. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в позапрошлый понедельник молодые люди с приятелями избили шофера одной из телеведущих «Первого канала», сотрудника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.