Футболиста «Краснодара» Павла Мамаева оставили под стражей
Московский суд оставил под арестом игрока ФК «Краснодар» Павла Мамаева.
Спортсмен пробудет в Бутырском СИЗО около двух месяцев, а возможно и дольше. Апелляция представителей защиты Мамаева об изменении тому меры пресечения была отклонена. Об этом пишет RNS.
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в нападении на трех человек в столице России. Сотрудники правоохранительных органов считают, что в позапрошлый понедельник молодые люди с приятелями избили шофера одной из телеведущих «Первого канала», сотрудника Минпромторга РФ Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.
Спортсмены добровольно явились к следователю через два дня после случившегося. В середине прошлой недели суд постановил на время следствия взять футболистов под стражу. В камеру отправили и брата Александра Кокорина - Кирилла.