ФАС завела дело на интернет-магазин Pandao

Принадлежащий группе компаний Mail.Ru ресурс обвиняют в размещении в интернете рекламы, вводящей клиентов в заблуждение. Об этом пишет RNS.

В ФАС сообщили, что Pandao публиковал в Instagram видео-рекламу, в которой предлагал владельцам аккаунтов установить свое приложение. За это пользователям обещали 200 баллов, которые можно было обменять на «бесплатный товар». На деле же воспользоваться баллами было реально лишь, что-нибудь купив на Pandao. Об этом рекламодатели в ролике умолчали.

Представители надзорного органа пришли к выводу, что Pandao водил своих клиентов в заблуждение и распространял недостоверную рекламу. Содержание ролика искажало смысл информации. Так в видео отсутствовали существенные данные об условиях акции.