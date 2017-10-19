В России могут ввести налог на полиэтилен

Спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов попросил Минпромторг проработать идею экологического сбора на полиэтиленовые пакеты, сообщает «Коммерсантъ». Иванов отметил, что полиэтилен наносит «кратно больший» ущерб, чем бумажные пакеты. Сегодня все сетевые магазины при покупке товаров всегда выдают полиэтиленовые пакеты и очень редко предлагают на выбор бумажный.
Экологи в свою очередь призывают полностью отказаться от использования полиэтиленовых пакетов. Экологи уже направили 20 крупнейшим продуктовым ритейлерам, в частности сетям «Магнит», «Вкусвилл», «Азбука вкуса», X5 Retail Group («Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), предложение добровольно отказаться от одноразовых пластиковых пакетов и заменить их многоразовыми. К примеру, вместо тонких маек использовать предлагать клиентам тканевые сумки, сумки из тонкого пластика.