В России могут ввести налог на полиэтилен

Экологи настаивают на отказе от использования в быту полиэтиленовых пакетов.

Спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности Сергей Иванов попросил Минпромторг проработать идею экологического сбора на полиэтиленовые пакеты, сообщает «Коммерсантъ». Иванов отметил, что полиэтилен наносит «кратно больший» ущерб, чем бумажные пакеты. Сегодня все сетевые магазины при покупке товаров всегда выдают полиэтиленовые пакеты и очень редко предлагают на выбор бумажный.