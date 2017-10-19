В Башкирии обманутые дольщики отправили протестовать вместо себя чучела

Они объявили недостроенный объект памятником безответственности чиновников.

Вчера, 18 октября, в Стерлитамаке обманутые дольщики ООО «ЕТЗК» поселили в одном из недостроенных объектов чучела, объявив его памятником безответственности местных чиновников.

- Это лишь говорит о решимости граждан отстаивать свои права самыми незаурядными способами, - поясняют организаторы акции. - Люди избрали такой акт выражения своего протеста после того, как администрация города Стерлитамак вежливо не разрешила проводить митинг на единственной гайд-площадке города, с мотивировкой о занятости официального места проведения публичного мероприятия другим митингом, уведомление о котором поступило ранее. Между тем, документально уведомление обманутых дольщиков поступило гораздо раньше, чем такая же заявка от НОД.

- Митинг пострадавшие намеревались провести по очень веской причине, которая состоит в банальном бездействии органов власти в вопросах решения проблемы двух долгостроев в Стерлитамаке, а именно 18ти-этажки и Былинной (так люди называют свои объекты), - пояснила Медиакорсети юрист Зульфия Гайсина. - Ещё в апреле текущего года после приёма высшего руководства в госкомстрое Башкирии инициативной группе пообещали осуществлять постоянный контроль за ситуацией, помощь в расчетах стоимости завершения строительства и поддержку при поиске инвестора, для чего, по требованию президента страны, глава региона должен был утвердить дорожную карту решения проблем обманутых дольщиков ЕТЗК.

По словам организаторов акции, дорожная карта до сих пор не утверждена.