В Башкирии налоговики наказали букмекеров на два миллиона рублей

Пункты приема ставок находились в границах земельных участков, на которых располагаются жилые дома.

Букмекерской конторе ООО «Стар Бет» придется выплатить штрафы в общей сумме 2 миллиона рублей за нарушения лицензионных требований, установленных федеральным законодательством, сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.

Налоговики Калининского, Советского районов г. Уфы и города Нефтекамска провели внеплановые проверки 4-х пунктов приема ставок «Бинго-Бум» букмекерской конторы ООО «Стар Бет» и обнаружили нарушения лицензионных требований к игорной деятельности.

- Данные пункты находились в границах земельных участков, на которых располагаются жилые дома, что прямо запрещено статьей 15 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и приравнивается к грубым нарушениям закона, что влечет ответственность согласно части 4 статьи 14.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - пояснили в налоговой службе.