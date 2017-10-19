Российская актриса Татьяна Петкевич скончалась в возрасте 97 лет

Российская актриса, писательница-мемуарист и театровед скончалась 18 октября в возрасте 97 лет.

Как пишет издание Dni.ru, она родилась в Петрограде в 1920-м году.

В 1943-м году вместе с мужем Петкевич была арестована и получила семь лет лагерей. Находясь в заключении, она играла в спектаклях режиссера Александра Гавронского. По освобождении актриса служила в театрах Кишинева, Шадринска, Чебоксар.