Глава Башкирии: Живем неплохо, можем себе позволить масштабные стройки

Рустэм Хамитов надеется на открытие в Уфе нейрохирургического и нейрореабилитационного центров.

Накануне в уфимском Конгресс-холле открылся Первый российско-китайский конгресс нейрохирургов, на который съехались ведущие ученые в области нейрохирургии из России, Китая и других стран. Перед гостями медицинского форума выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Свое приветственное выступление глава Башкирии, как всегда в таких случаях, начал с рассказа о достижениях республики. Напомним, что Башкирия недавно признана лучшим конгрессным центром России, помимо прочих форумов, здесь уже состоялись масштабные мероприятия еще и медицинского профиля. Отдельно он остановился на хороших новостях о медицинской отрасли, умолчав, впрочем, о том, что почти каждую из них сопровождали скандальные подробности – будь то преобразование перинатального центра или создание медико-генетического центра.

- Серьёзные вложения в здравоохранение позволили улучшить основные показатели здоровья населения. С 2010 года в три раза увеличились объёмы высокотехнологичной медицинской помощи, - продолжил доносить до аудитории позитивную информацию глава Башкирии. - Понятно, что это требует значительных ресурсов. Тем не менее, без сожаления направляем финансирование в эту отрасль, и, конечно же, получаем соответствующие результаты.

По его словам, успешно работают клиники и специализированные центры, в городах и районах введены несколько клиник, больничных корпусов, а с нового года в полную силу будет действовать медико-генетический центр, построен и уже эксплуатируется на полную мощность Республиканский перинатальный центр. Началось строительство палатного корпуса с поликлиникой в Республиканском онкологическом диспансере, на который из республиканского бюджета направят более 2 млрд рублей из республиканского бюджета. Глава региона надеется начать в будущем году реконструкцию хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра стоимостью в несколько миллиардов рублей.

- Республика наша сильная, богатая. Живем мы в целом неплохо и, конечно же, можем себе позволить такие крупные масштабные стройки, - не без гордости произнес с трибуны Рустэм Хамитов.

Разумеется, активно развивается, оснащается современным диагностическим и хирургическим оборудованием нейрохирургическая служба. Сегодня федеральные нейрохирургические центры есть лишь в нескольких российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Тюмени.

- Считаю, что в Уфе нужно открыть еще один федеральный нейрохирургический и – что особенно важно – нейрореабилитационный центр Поволжья. Хотел бы, чтобы вы поддержали нас в этом, - обратился к собравшимся Рустэм Хамитов. - У нас особая ситуация. При том, что территория Приволжского федерального округа составляет шесть процентов от площади страны, численность жителей – почти 30 млн человек и превышает пятую часть населения Российской Федерации.

А для реабилитации после лечения, по его мнению, подходят башкирские санатории.

- Если примем решение о формировании федерального нейрохирургического или нейрореабилитационного центра у нас в республике, конечно же, в эту работу мы впряжёмся по-настоящему, найдем ресурсы, возможности и по строительству, и по вводу в эксплуатацию, и по грамотному, серьёзному сопровождению такого рода объекта, - гарантировал глава Башкирии.

Главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов со своей стороны отметил явные достижения республики в области нейрохирургии, особо подчеркнув техническую оснащённость нейрохирургических отделений.