Погода в Башкирии обещает быть прохладной, но сухой

Синоптики Башгидрометцентра рассказали чего ждать от природы жителям Башкирии. По их прогнозам погода пока не будет существенно меняться. Так сегодня, 19 сентября небольшие осадки ожидаются только ночью. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов, ночью же составит от 0 до 5 градусов. Возможны и заморозки с температурой на поверхности почвы до -5 градусов. Ветер будет умеренным, северо-западным.