Погода в Башкирии обещает быть прохладной, но сухой

Погода в Башкирии обещает быть прохладной, но сухой
Погода в Башкирии обещает быть прохладной, но сухой
Вчера, 06:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Незначительные осадки ожидаются только ночью, как и заморозки.

Синоптики Башгидрометцентра рассказали чего ждать от природы жителям Башкирии. По их прогнозам погода пока не будет существенно меняться. Так сегодня, 19 сентября небольшие осадки ожидаются только ночью. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов, ночью же составит от 0 до 5 градусов. Возможны и заморозки с температурой на поверхности почвы до -5 градусов. Ветер будет умеренным, северо-западным.

Завтра, 20 сентября специалисты Башгидрометцентра прогнозируют погоду по республике без существенных осадков. Температура воздуха днем повысится лишь на один градус и составит от 7 до 12 градусов днем, и от 0 до 5 градусов, заморозки на поверхности почвы также составят до -5 градусов, а вот ветер в республике дуть будет северный с переходом на восточный умеренный.

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