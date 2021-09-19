ПФР назвал условия выплаты пенсионных накоплений наследникам

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены наследникам, если смерть их владельца наступила до назначения ему выплаты пенсионных накоплений, после назначения срочной выплаты (если имеется остаток средств) либо после того, как была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений. В этом случае ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также нетрудоспособные иждивенцы в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.