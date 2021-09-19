Интриги на выборах, мессия за решеткой, счастливчик Элвин. Итоги недели в Башкирии

Интриги на выборах, мессия за решеткой, счастливчик Элвин. Итоги недели в Башкирии
Интриги на выборах, мессия за решеткой, счастливчик Элвин. Итоги недели в Башкирии
Вчера, 21:40ОбществоТатьяна МайороваФото: Facebook.com
Mkset предлагает читателям вспомнить события минувшей недели.

Главным событием недели, безусловно, стали три финальных дня избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы РФ. Уфимцы также голосовали за кандидатов в горсовет.

Вчерашний и сегодняшний день были насыщены сообщениями о нарушениях, однако Центризбирком Башкирии большинство из них счел несерьезными, А те, от которых не удалось отмахнуться, представители ЦИК РБ объяснили недоразумениями. В результате на нескольких избирательных участках итоги голосования были признаны частично недействительными.

Наше издание подготовило также обзорный текст по итогам двух первых дней голосования. Члены избиркомов и наблюдатели рассказали о том, с какими трудностями им довелось столкнуться.

А пока избиркомы подсчитывают голоса избирателей, предлагаем вспомнить другие события недели.

Среди прочих новостей всколыхнула общественность серия эвакуаций из школ, которые пришлось провести из-за сообщений о минировании.

В Туймазах мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем.

Еще одна акция связана с «кварталом ада» по улице Шота Руставели. Жильцы встретились с представителями застройщика – ПСК-6 и потребовали привлечь в качестве соответчика главу Башкирии Радия Хабирова.

В Уфе жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона от столицы, а работники мусорного полигона в одном из районов Башкирии обратились к главе региона в связи с тем. что долгое время не имеют работы и нормальной зарплаты.

В экономической жизни республики больше всего всколыхнул атмосферу приезд специалиство Росприроднадзора, которые начали обследование промплощадки Химпрома», который в начале 90-х годов печально прославился фенольной катастрофой.

Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе – это конец 2021 года, если не случится какого-либо форс-мажора.

С мэрии Уфы взыскали 400 миллионов рублей по долгам «Уфимских инженерных сетей». И это далеко не единственная проблема столичных властей.

В раздел новостей на тему ЖКХ можно смело включить оправдания представителей мэрии Уфы о том, почему снова не удалось вовремя завершить ремонт на улице Комсомольской.

Всё та же мэрия башкирской столицы засветилась в новостях, связанных с неисправными унитазами в детском саду.

Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом. По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему». В социальных сетях Радий Хабиров рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс», но многие уфимцы тут же отметили, что новые автобусы далеко не так комфортны, как о них говорят.

Еще Радий Хабиров подвел итоги опроса о благоустройстве парков Уфы. Оказалось, что больше всего, по мнению уфимцев, в срочном спасении нуждается Парк Нефтехимиков.

Порадовало начало отопительного сезона в образовательных, лечебных и других социальных учреждениях с 16 сентября. Если вновь внезапно не вернется лето, то с новой недели тепло должно появиться и в многоквартирных домах.

Добавила разнообразия в новостную ленту общественница Рамиля Саитова, обвиняемая в призывах к экстремизму. На суде женщина назвала себя мессией, которую «ждали три с половиной тысячи лет».

Ледовый дворец «Уфа-Арена» могут переименовать в честь спонсора ХК «Салават Юлаев». Осталось только выбрать, какого именно – Уралсиб или Фонбет.

Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился. Его даже лично поздравил с этим событием глава Башкирии Радий Хабиров.

И под занавес недели в республике пошел первый снег, напомнивший, что зима близко.

Mkset продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.

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