Батареи просят огня: новый отопительный сезон в Башкирии обещает быть жарким

Что касается подачи отопления в больницы, школы, садики и учреждения социально-культурной сферы, то и здесь тоже далеко не все гладко. Даже столица региона не может похвастаться комфортной обстановкой там, где это должно быть в первую очередь. Так, например, в детском садике № 38 (ул. Зорге 35/2) мощностей батарей элементарно не хватит, поскольку старые оконные рамы допускают изрядные сквозняки. Жительница Уфы Екатерина Трегубова, которая водит ребенка в этот садик, уточняет, что на родительских собраниях летом неоднократно обещалось, что окна заменят, но не так давно выяснилось, что этого не случится — нет денег.