В Башкирии сотрудникам МУП выплатили долг по зарплате в 311 тысяч рублей
19 сентября, 13:17ОбществоРустэм Башкирцев
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Помимо этого, компания скрыла задолженность от государственных органов.
Управляющая компания «ИглиноЖилСервис» Иглинского района не выплатила работникам зарплату за июнь текущего года, в результате чего перед 17 сотрудниками образовался долг в 311 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Компания скрыла долг от госорганов, не представив соответствующие сведения в подразделение Башстата.
Прокурор обратился в суд о взыскании задолженности по зарплате. Заявления были рассмотрены и удовлетворены. Сотрудники просроченную зарплату получили.
Предприятие оштрафовано на 20 тысяч рублей по результатам рассмотрения административного дела по статье «Непредоставление первичных статистических данных».
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