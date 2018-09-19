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В Башкирии сотрудникам МУП выплатили долг по зарплате в 311 тысяч рублей
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии сотрудникам МУП выплатили долг по зарплате в 311 тысяч рублей

19 сентября, 13:17ОбществоРустэм Башкирцев
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