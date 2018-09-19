Учитель угрожал школьникам влепить двойки за отказ покупать тетради

Родители учеников челябинской школы №108 обратились в региональную общественную палату с жалобой на ненадлежащую организацию учебного процесса в образовательном учреждении. Об этом случае рассказали «Новые Известия».

Дело в том, что к 1 сентября семьям учащихся школы школьные педагоги дали указание на свои средства приобрести рабочие тетради сразу по нескольким предметам. Причем данным указанием дело не закончилось. Когда на следующий урок восьмиклассники пришли без учебных пособий, педагог пообещала поставить всем за это двойки. Речь об этом шла и на родительском собрании.

Родители оказались не робкого десятка и написали жалобу на действия педагогов в общественную палату, которая, в свою очередь, передала обращения в прокуратуру. Как оказалось, ситуация в школе №108 – не единичная.

Как сообщила член региональной общественной палаты Елена Сыркина, по некоторым случаям прокуратурой уже проведены проверки и выписаны претензии директорам школ.

Как пояснила Сыркина, наличие рабочих тетрадей зависит от той учебной программы, которую выбирает образовательная организация.

- Если школа выбрала образовательную программу, в учебно-методическом комплекте которой прописаны учебные пособия, необходимые для её реализации, то школа обязана и предоставить рабочие тетради. Если этого пункта в документах нет, то покупка тетрадей - дело добровольное, - объяснила представитель общественной палаты.

Как оказалось, по правилам школы формируют заявки на приобретение учебников и учебных пособий, которые оплачиваются из бюджетов разных уровней.