Суд одобрил отказ прокуратуры от жалобы в пользу многодетной уфимки Юлии Вольф

Сегодня, 19 сентября, апелляционная инстанция Верховного суда Башкирии рассмотрела представление прокурора Советского района Уфы на решение суда от мая текущего года, которым семья Юлии Вольф с восемью детьми должна была переехать жить в комнату площадью 12 квадратных метров.

Напомним, борьба Юлии Вольф за жилье для своей семьи продолжается уже длительное время. Сначала женщина пыталась вернуть свою награду матери-героини, потом не раз принимала участие в различных общественных акциях. Чтобы привлечь внимание общественности к своей проблеме. Юрист Эльза Маулимшина, помогавшая Юлии вести ее дела, заявила суду ходатайство о привлечении застройщика квартала – ООО «Строймонтаж» в процессу расселения жильцов, включая семью Юлии Вольф. Получить хорошее жилье семье Юлии удалось только в конце августа, да и то ей предоставил квартиру другой застройщик по собственной доброй воле.

- Отказ суда первой инстанции от привлечения к делу застройщика привел к принятию необоснованного решения о выселении семей за счет бюджетных средств, хотя по закону расселение должно была проводиться за счет застройщика, - рассказала Эльза Маулимшина. Прокуратура поддержала позицию Юлии Вольф и также выступила в пользу привлечения застройщика к процессу расселения. Однако, как выяснилось сегодня, буквально на днях, 17 сентября, и.о. прокурора отозвал поданное ранее апелляционное представление.

- Естественно мы с Юлией заявили, что возражаем против отзыва жалобы и просим рассмотреть апелляционное представление прокурора по существу. Однако судебная коллегия отказала нам, удовлетворив отказ прокуратуры от поданной жалобы, на этом основании производство прекратило, - сообщила Эльза Маулимшина.

По ее мнению, позиция прокуратуры в данном случае оказалась не самая принципиальная. - Я постоянно сталкиваюсь с чудовищной практикой прокуратур, когда они сначала подают жалобы на решения судов в пользу простых выселяемых граждан, а затем берут и свои жалобы отзывают, - считает Эльза Маулимшина. - Люд сначала воодушевляются действиями прокуроров, радуются, что им не нужно нанимать юристов, которые бы написали жалобу. Однако потом их раз за разом ждет горькое разочарование, когда они наглядно сталкиваются с обыкновенным наплевательским отношением к их нуждам и чаяниям.