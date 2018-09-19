Реновацию хотят провести по всей России

Автором документа стала депутат от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская. Об этом 19 сентября пишет газета «Известия».

По мнению Хованской, лишь принятие закона о повсеместной реновации сможет способствовать обновлению жилищного фонда на всей территории России. Региональные власти должны получить право проводить программу реновации на подведомственных им участках.

Существующая ныне программа по расселению ветхих и аварийных домов не эффективна. Она носит точечный характер, а не охватывает все дома, требующие обновления.