Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева вышла на свободу
19 сентября, 15:42ОбществоЗиля Аскерова
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Ее обвинили в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия – митинга против пенсионной реформы и закрыли на 10 суток.
Лилия Чанышева была признана виновной в повторном нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия.
Активистку задержали в начале шествия против пенсионной реформы от ДК Нефтяников к “Белому дому” республики. Вместе с ней были арестованы еще семь участников акции.
Чанышеву обвинили в том, что она расклеивала листовки с приглашением принять участие в этом митинге, хотя и не была организатором этой акции.
Полиция предоставила в суд видеозаписи сотрудников отдела "Э", которые засняли девушку 3 и 5 сентября на улицах Высотная и Рабкоров в Уфе.
Изначально Чанышева была задержана на 15 суток, позднее этот срок был уменьшен до 10 суток.
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