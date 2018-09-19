Администрация Уфы купила надувную сцену за 100 тысяч бюджетных рублей
19 сентября, 09:32ОбществоМарат ГареевФото: dan5.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В конкурсе участвовал один участник.
Городская администрация для Ленинского района Уфы приобретает надувной сценический навес «Ракушка», так это называется в конкурсной документации. Организатор конкурса на поставку надувного резиново-технического изделия был согласен заплатить 100 тысяч бюджетных рублей. Так как участник конкурса был всего один, то и контракт заключен на эту сумму.
Источник: сайт госзакупок и информационная система СПАРК-Интерфакс.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей