Все города и районы России начали вести страницы в соцсети «ВКонтакте»

Все города и районы России начали вести страницы в соцсети «ВКонтакте»
Все города и районы России начали вести страницы в соцсети «ВКонтакте»
Вчера, 20:52ОбществоФото: piqsels.com
Все российские города, муниципальные районы и социально значимые региональные органы исполнительной власти (РОИВ) обзавелись пабликами для общения с гражданами в соцсети «ВКонтакте».

Требование о ведении госпабликов продиктовано федеральным законом № 270, подписанным президентом Российской Федерации 14 июля 2022 года. О ключевых элементах экосистемы взаимодействия с гражданами шел разговор на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге, сообщает ura.news.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ признало важность коммуникаций государства и граждан в соцсетях. Замминистра Олег Качанов заявил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью. По его мнению, федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Иными словами, общение государства и россиян полноценно переходит в цифровой мир. Задача руководства России — обеспечить население важной информацией через официальные сайты и мессенджеры, оперативно получая обратную связь.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о создании сети цифровых площадок. По законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть готовы для использования к 1 декабря 2022 года. На сегодня создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов в соцсети «ВКонтакте». Также были созданы официальные страницы всех РОИВ, занятых в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты населения, спорта, культуры, молодежной политики. На данный момент число госпабликов органов власти достигло 2 938, а общая аудитория составила более 50 миллионов человек.

Цепелев также добавил, что в госпабликах, помимо актуальных новостей региона, граждане смогут оставить обращения по интересующим вопросам. Вскоре у них появится еще и возможность получить там конкретные госуслуги.

По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечение онлайн-коммуникации с гражданами требует привлечения всех ведомств, включая районные администрации. Для повышения качества работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» предлагает методологию работы в интернете, обучает специалистов из регионов.

Также в ряде пилотных регионов в реализации проекта «Госвеб» активно участвует ЦУР.

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