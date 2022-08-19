Все города и районы России начали вести страницы в соцсети «ВКонтакте»

Требование о ведении госпабликов продиктовано федеральным законом № 270, подписанным президентом Российской Федерации 14 июля 2022 года. О ключевых элементах экосистемы взаимодействия с гражданами шел разговор на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге, сообщает ura.news.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ признало важность коммуникаций государства и граждан в соцсетях. Замминистра Олег Качанов заявил, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете является необходимостью. По его мнению, федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи «Госпаблики» и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Иными словами, общение государства и россиян полноценно переходит в цифровой мир. Задача руководства России — обеспечить население важной информацией через официальные сайты и мессенджеры, оперативно получая обратную связь.
Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о создании сети цифровых площадок. По законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть готовы для использования к 1 декабря 2022 года. На сегодня создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов в соцсети «ВКонтакте». Также были созданы официальные страницы всех РОИВ, занятых в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты населения, спорта, культуры, молодежной политики. На данный момент число госпабликов органов власти достигло 2 938, а общая аудитория составила более 50 миллионов человек.
Цепелев также добавил, что в госпабликах, помимо актуальных новостей региона, граждане смогут оставить обращения по интересующим вопросам. Вскоре у них появится еще и возможность получить там конкретные госуслуги.
По словам топ-менеджера «Диалога», качественное ведение соцсетей и обеспечение онлайн-коммуникации с гражданами требует привлечения всех ведомств, включая районные администрации. Для повышения качества работы госслужащих в digital-сфере «Диалог» предлагает методологию работы в интернете, обучает специалистов из регионов.
Также в ряде пилотных регионов в реализации проекта «Госвеб» активно участвует ЦУР.