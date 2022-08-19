Все города и районы России начали вести страницы в соцсети «ВКонтакте»

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал о создании сети цифровых площадок. По законодательству, интернет-сообщества всех ведомств и подведомственных учреждений должны быть готовы для использования к 1 декабря 2022 года. На сегодня создано 100% госпабликов городов и муниципальных районов в соцсети «ВКонтакте». Также были созданы официальные страницы всех РОИВ, занятых в сферах здравоохранения, образования, соцзащиты населения, спорта, культуры, молодежной политики. На данный момент число госпабликов органов власти достигло 2 938, а общая аудитория составила более 50 миллионов человек.