В Уфе простились с погибшей на кровавой горе Тянь-Шаня альпинистской Марией Нечаевой

В Уфе простились с погибшей на кровавой горе Тянь-Шаня альпинистской Марией Нечаевой
В Уфе простились с погибшей на кровавой горе Тянь-Шаня альпинистской Марией Нечаевой
Вчера, 13:49ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/albert_valiev_md
У спортсменки остался несовершеннолетний сын, с Марией же друзья и близкие простились на Южном кладбище 19 августа.

6 августа в Киргизии в горах Тянь-Шаня, на пике Хан Тенгри, который также известен как кровавая гора, погибла спортсменка-альпинистка из Уфы Мария Нечаева. Как пишут в соцсетях друзья погибшей, которые вместе с ней покоряли вершины, причиной стала ошибка Марии, которую с ее уровнем профессионализма было сложно допустить. Однако это произошло и трагедия случилась — тело женщины обнаружили на высоте 5600 метров и перевезли в киргизский город Каракол.

— Высота 5500. Вертолёт сюда не прилетит. Ночуем около второго лагеря, положив Машу небольшое углубление в снегу около палатки. Готовимся к спуску на полтора километра ниже — вспоминает о трагедии и о первых часах после нее друг Марии Нечаевой Альберт Валиев, который был в той самой роковой экспедиции на своей странице в социальной сети.

Сегодня, 19 мая трагически погибшую молодую спортсменку похоронили на родине в Уфе, на Южном кладбище.

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