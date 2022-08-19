В Уфе простились с погибшей на кровавой горе Тянь-Шаня альпинистской Марией Нечаевой

6 августа в Киргизии в горах Тянь-Шаня, на пике Хан Тенгри, который также известен как кровавая гора, погибла спортсменка-альпинистка из Уфы Мария Нечаева. Как пишут в соцсетях друзья погибшей, которые вместе с ней покоряли вершины, причиной стала ошибка Марии, которую с ее уровнем профессионализма было сложно допустить. Однако это произошло и трагедия случилась — тело женщины обнаружили на высоте 5600 метров и перевезли в киргизский город Каракол.
— Высота 5500. Вертолёт сюда не прилетит. Ночуем около второго лагеря, положив Машу небольшое углубление в снегу около палатки. Готовимся к спуску на полтора километра ниже — вспоминает о трагедии и о первых часах после нее друг Марии Нечаевой Альберт Валиев, который был в той самой роковой экспедиции на своей странице в социальной сети.
Сегодня, 19 мая трагически погибшую молодую спортсменку похоронили на родине в Уфе, на Южном кладбище.