В список "20 главных событий России за 20 лет" включили политическую стабильность

Десять лет назад на президентских выборах была массово использована система видеонаблюдения. По факту процесс голосования осуществлялся в прямом эфире. Любой житель страны мог зайти на специальный сайт, выбрать избирательный участок и посмотреть события, которые там происходят. По масштабу видеонаблюдения выборы 2012 года стали рекордными: свыше ста восьмидесяти тысяч камер было установлено 91,4 тысячи участков. За один день голосования эти камеры записали видео, длительность которых составила двести сорок шесть лет, а объем информации - двадцать два петабайта.