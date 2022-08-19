В список "20 главных событий России за 20 лет" включили политическую стабильность

В список "20 главных событий России за 20 лет" включили политическую стабильность
В список "20 главных событий России за 20 лет" включили политическую стабильность
Вчера, 18:07Общество
Холдинг 1MI совместно с Институтом развития интернета реализует проект “20 главных событий России за 20 лет”, в который включили политическую стабильность в государстве.

Издание newsnn.ru сообщает, что в рамках реализации проекта социологи, политические аналитики и журналисты проводят опросы среди целевых групп населения страны для определения событий в современной истории России, оказавших наибольшее влияние на молодое поколение. В опросах принимают участие жители разных регионов.

Конец прошлого века для Российской Федерации стал эпохой перемен. Первые годы политической свободы не всегда были успешными: к власти пробивались люди с сомнительным прошлым. Однако за последние двадцать лет в политической системе государства стало больше порядка.

Частью политической системы России являются открытые выборы. Для обеспечения максимальной защиты голосов избирателей от ошибок и подтасовок проводят постоянное усовершенствование системы.

Десять лет назад на президентских выборах была массово использована система видеонаблюдения. По факту процесс голосования осуществлялся в прямом эфире. Любой житель страны мог зайти на специальный сайт, выбрать избирательный участок и посмотреть события, которые там происходят. По масштабу видеонаблюдения выборы 2012 года стали рекордными: свыше ста восьмидесяти тысяч камер было установлено 91,4 тысячи участков. За один день голосования эти камеры записали видео, длительность которых составила двести сорок шесть лет, а объем информации - двадцать два петабайта.

Еще одним новым техническим решением являются комплексы обработки избирательных бюллетеней, представляющие собой урну, считывающую результаты голосования и выполняющую подсчет количества голосов в автоматическом режиме. Такие комплексы обеспечивают защиту от подтасовки результатов, поскольку по окончании процесса аппарат выдает протокол. На сегодняшний день порядка двадцати семи миллионов избирателей в Российской Федерации имеют возможность проголосовать с помощью таких устройств.

Современные технологии позволяют проголосовать даже тем гражданам, которые находятся за пределами Российской Федерации - в туристической поездке или командировке. Для этого создали систему “Мобильный избиратель”, которой можно воспользоваться через портал госуслуг, чтобы отдать свой голос за кандидата.

Также в России действует электронное голосование, но пока в некоторых регионах, поскольку систему еще тестируют. Через портал госуслуг с компьютера или смартфона избиратели могут голосовать удаленно.

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