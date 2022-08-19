В Башкирии управляющая компания могла «нагреть» БашРТС, присвоив 10 млн рублей

В Башкирии управляющая компания могла «нагреть» БашРТС, присвоив 10 млн рублей
В Башкирии управляющая компания могла «нагреть» БашРТС, присвоив 10 млн рублей
Вчера, 17:38ОбществоНаталья БалыковаФото: 1MI
Жители Стерлитамака перечисляли деньги за теплоснабжение на счет организации, однако до «БашРТС» дошла не вся сумма.

Жители Стерлитамака перечисляли деньги за теплоснабжение на счет организации, а та должна была переводить суммы «БашРТС». Однако до ресурсников дошла не вся сумма.

Всего от собственников жилья и квартиросъемщиков поступили 30,2 млн рублей в качестве платежей за тепло и горячую воду. Ресурсоснабжающая организация от «управляшки» получила лишь 20 млн рублей.

Деньги не доходили до «БашРТС» с 2017 по 2021 год, установили в управлении Генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следователи выясняют, куда пропали миллионы местных жителей.

По данным источника Mkset, в махинациях подозреваются сотрудники компании «Росдомсервис».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы