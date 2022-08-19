В Башкирии управляющая компания могла «нагреть» БашРТС, присвоив 10 млн рублей

Жители Стерлитамака перечисляли деньги за теплоснабжение на счет организации, однако до «БашРТС» дошла не вся сумма.

Жители Стерлитамака перечисляли деньги за теплоснабжение на счет организации, а та должна была переводить суммы «БашРТС». Однако до ресурсников дошла не вся сумма. Всего от собственников жилья и квартиросъемщиков поступили 30,2 млн рублей в качестве платежей за тепло и горячую воду. Ресурсоснабжающая организация от «управляшки» получила лишь 20 млн рублей. Деньги не доходили до «БашРТС» с 2017 по 2021 год, установили в управлении Генпрокуратуры по Приволжскому федеральному округу. В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Следователи выясняют, куда пропали миллионы местных жителей. По данным источника Mkset, в махинациях подозреваются сотрудники компании «Росдомсервис».

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