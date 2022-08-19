В Башкирии на душу населения приходится 6,2 литров чистого спирта в год

В Башкирии на душу населения приходится 6,2 литров чистого спирта в год
В Башкирии на душу населения приходится 6,2 литров чистого спирта в год
Вчера, 08:39ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Условный житель Башкирии в 2021 году выпил, а точнее приобрел на 420 миллилитров больше чем в 2020 — 6,2 литра спирта, следует из отчета Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Средний объем потребляемого, а точнее приобретаемого в розничной продаже алкоголя в Башкирии составил меньше чем в среднем по России. Если усредненный российский показатель составил 6,34 литра, то в Башкирии он составил 6,2 литра этилового спирта. При этом на 420 миллилитров увеличившись по сравнению с показателем предыдущего года.

В 2020 году «условный житель Башкирии», (в расчетах учитывались граждане всех возрастов, в том числе и дети, уточнение это делается для примерного понимания механики расчетов) приобрел в рознице чуть меньше 6 литров — 5,7 литра спирта. Однако весьма впечатляющие показатели Башкирии почти в два раза меньше несомненного рекордсмена в сомнительной номинации — самое высокое потребление «зеленого змия» Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выявила в Сахалинской области — 11,3 литра.

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