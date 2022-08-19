Стенд «Башкирской содовой» стал одним из самых популярных на ПМЭФ-2022

Людей к стенду привлекает анимированный персонаж, который мешает в миске различные ингредиенты. Он парит в воздухе и улетает в космос. Кроме того, на экране сменяются кадры, демонстрирующие пейзажи Башкортостана. Гости павильона в формате 3D могут посмотреть, как производят соду, где и когда ее используют.
На ПМЭФ АО «Башкирская содовая компания» отличает не только самый зрелищный стенд. Лидер отечественной химической промышленности представил на форуме результаты своей работы, например по импортозамещению. Так, к концу следующего года БКС рассчитывает получить 10-15% рынка по выпуску стирального порошка. Организация уже заявила о расширении линейки выпуска, в том числе и моющих средств. Дочерняя структура АО «Башкирская содовая компания» — фирма «Эколь», нарастила объемы производства стирального порошка в четыре раза. Ее доля на рынке России сегодня составляет 7%.
Во время переговоров на пленарных сессиях Эдуард Давыдов подчеркнул, что предприятие продолжает эффективно работать несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию. Санкционное давление Запада не привело к сокращению объемов производства. Напротив, компания сохранила все социальные гарантии, которые предусматривает коллективный договор. Они не только исполняются в полной мере, но даже расширяются.
Эдуард Давыдов отметил, что по итогам минувшего года БСК отчиталась «историческими цифрами». К примеру, производство бикарбоната натрия увеличилось на 18% — до 218 000 тонн. Зарегистрировано наращивание производства ПВХ до 269 000 тонн. Выручка Башкирской содовой компании перевалила за 58,9 миллиарда рублей, а прибыль — за 15 миллиардов рублей. Средний рост заработной платы достиг 16%.
Давыдов назвал эти показатели лучшими за всю 70-летнюю историю производства.
Такие оптимистичные планы и сегодняшнее положение БСК выгодно отличают ее от других компаний, которые страдают от санкций против отраслей российской экономики.