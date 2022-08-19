Стенд «Башкирской содовой» стал одним из самых популярных на ПМЭФ-2022

На ПМЭФ АО «Башкирская содовая компания» отличает не только самый зрелищный стенд. Лидер отечественной химической промышленности представил на форуме результаты своей работы, например по импортозамещению. Так, к концу следующего года БКС рассчитывает получить 10-15% рынка по выпуску стирального порошка. Организация уже заявила о расширении линейки выпуска, в том числе и моющих средств. Дочерняя структура АО «Башкирская содовая компания» — фирма «Эколь», нарастила объемы производства стирального порошка в четыре раза. Ее доля на рынке России сегодня составляет 7%.