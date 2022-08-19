«Ищу карликов»: жители Башкирии осудили светскую львицу Машко, посчитав ее неэтичной

Телеведущая и светская львица Евгения Машко прокомментировала Mkset свою публикацию в соцсетях, которая ранее вызвала неоднозначную реакцию среди жителей республики.
Так, ранее телеведущая опубликовала на своей странице в соцсетях объявление о том, что для проведения мероприятия под названием Гранд Бал требуются карлики. Евгения Машко поинтересовалась у подписчиков, если ли карлики в Уфе, а также приложила номер телефона, куда желающие могут обратиться со своими предложениями по данному поводу.
Публикация светской львицы спровоцировала волну общественного резонанса. Так, некоторые пользователи высказали свои сомнения о том, насколько этично так называть людей маленького роста и привлекать их для мероприятий подобного рода. Ситуацию Mkset прокомментировала сама Евгения Машко.
— Поскольку у нас королевский бал, нам нужны все герои, которые, как правило, задействованы на балу. В данном случае с цирками проблема и лилипутов сейчас нет, я сделала публикацию в сторис в Instagram*, есть ли такие люди в нашем городе. Это необходимо для мероприятия, на котором должны быть представлены все герои: король, королева, золушка, шут и соответственно карлик.
В свою очередь, на вопрос о том, насколько этично привлечение карликов для мероприятия, светская львица ответила следующее:
— По поводу того, этично это или нет, так было всегда на протяжении истории — люди выступают в цирке. Наверное, те, кому это не нравится, просто не придут. Есть ведь подобные актёры, которые выступают в театрах, играют роли и получают за это деньги. Конечно, это этично. Ведь никого же мы (на бал) не тащим насильно — те, кто хотят зарабатывают, кто не хочет, тот нет, — прокомментировала Евгения Машко ситуацию.
К слову, через некоторое время данное объявление пропало из соцсети Машко.
* — деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.