«Ищу карликов»: жители Башкирии осудили светскую львицу Машко, посчитав ее неэтичной

— По поводу того, этично это или нет, так было всегда на протяжении истории — люди выступают в цирке. Наверное, те, кому это не нравится, просто не придут. Есть ведь подобные актёры, которые выступают в театрах, играют роли и получают за это деньги. Конечно, это этично. Ведь никого же мы (на бал) не тащим насильно — те, кто хотят зарабатывают, кто не хочет, тот нет, — прокомментировала Евгения Машко ситуацию.