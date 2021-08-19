Жительница Башкирии пожаловалась на туристов, загрязняющих берег реки Инзер

Когда её семья приезжала, на берегу они насчитали более десятка машин. Она подчеркнул, что из-за того, что на берегу постоянно паркуют автомобили, там стало очень пыльно и перестала расти трава. Кроме того, отдыхающие не убирают за собой мусор. Местная жительница отметила, что с берега необходимо увозить с собой даже органические отходы. Они с семьей видели груду картофельных очисток и половинку арбуза в воде.