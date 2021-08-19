Жительница Башкирии пожаловалась на туристов, загрязняющих берег реки Инзер

Жительница Башкирии пожаловалась на туристов, загрязняющих берег реки Инзер
Жительница Башкирии пожаловалась на туристов, загрязняющих берег реки Инзер
Вчера, 19:17ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Mkset.ruИнзер
Женщина предложила организовать патруль и штрафовать отдыхающих.

Жительница Башкирии рассказала о проблеме, которая возникла на «Сковородке» — участке берега реки Инзер возле Розовых скал в Белорецком районе. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

По её словам, она с семьей давно уже не была на Инзере, а на прошлых выходных они решили туда сходить. Однако от увиденного они были в шоке.

— Люди заезжают на машинах на стоянки, паркуют их прямо на берегу, моют коврики в реке. Стоянки больше не похожи на уютные зеленые полянки с бревнами для сидения и аккуратным костровищем по центру. Теперь это пыльный пустырь, — негодует женщина.

Когда её семья приезжала, на берегу они насчитали более десятка машин. Она подчеркнул, что из-за того, что на берегу постоянно паркуют автомобили, там стало очень пыльно и перестала расти трава. Кроме того, отдыхающие не убирают за собой мусор. Местная жительница отметила, что с берега необходимо увозить с собой даже органические отходы. Они с семьей видели груду картофельных очисток и половинку арбуза в воде.

— Когда ты приезжаешь туда на 2-3 дня и более, тебе приходится думать об удобствах, ведь эта стоянка становится твоим домом. Если без ночевки, то не столь важно, в результате ближайшие окрестности стоянок просто загажены, — добавила она.

Как отметила женщина, она с мужем решила отправить видео, на которых они зафиксировали происходящее на берегу, в «официальные органы», а также написали нескольким местным блогерам. Она добавила, что они будут отправлять запросы, пока власти не примут меры. Женщина предложила закрыть стихийную дорогу для машин к берегу, организовать патруль и штрафовать нарушителей по статьям 8.13 или 8.42 КоАП РФ.

Также она призвала всех неравнодушных людей посетить берег, заснять на видео обстановку и отправить запрос в администрацию Белорецкого района и в Росприроднадзор.

— Чем больше людей узнает об этой проблеме, тем больше шансов, что её заметят, — заключила обеспокоенная женщина.

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