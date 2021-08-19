Выплаты по ипотеке до 450 миллионов рублей одобрены 200 тысячам многодетных семей

Выплаты по ипотеке до 450 миллионов рублей одобрены 200 тысячам многодетных семей
Выплаты по ипотеке до 450 миллионов рублей одобрены 200 тысячам многодетных семей
Вчера, 18:30ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
На погашение задолженности граждан направлено уже почти 90 млрд рублей.

Более 200 тыс. многодетных семей получили одобрение на списание части долга по ипотечному кредиту в размере до 450 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора подразделения ДОМ.РФ Виталия Насонова.

По его словам, почти 90 млрд руб. уже направлено на погашение задолженности граждан. Более 10 тыс. семей полностью погасили ипотеку, благодаря госпрограмме. В числе регионов, в которых направляется наибольшее число заявлений, значится и республика Башкортостан.

Напомним, с сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей (в 2019–2022 гг. родился/родится третий и последующие дети), по которой можно получить выплату в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.

По закону эти средства можно направить не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, для ремонта, в качестве паевого взноса, для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

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