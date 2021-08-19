В Уфе бывшего сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки

Напомним, в этой же колонии на взяточничестве попадались и другие работники. Так, в июне передали в суд уголовное дело 38-летнего бывшего начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии №13 в Уфе. Он передал продукты питания одному из заключённых и получил взамен 20 тысяч рублей.