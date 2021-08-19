В Уфе бывшего сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки

В Уфе бывшего сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки
В Уфе бывшего сотрудника исправительной колонии подозревают в получении взятки
Вчера, 19:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Мужчина брал деньги от заключённого.

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего бывшего оперуполномоченного оперотдела исправительной колонии №13 ФСИН Башкирии подозревается в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

Следователи выяснили, что сотрудник колонии с апреля по июнь этого года брал взятки от заключенного. Взамен он помогал и защищал осуждённого, делал послабления режима, способствовал предоставлению ему поощрений. За несколько месяцев оперуполномоченный получил более 54 тысяч рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства дела.

Напомним, в этой же колонии на взяточничестве попадались и другие работники. Так, в июне передали в суд уголовное дело 38-летнего бывшего начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения исправительной колонии №13 в Уфе. Он передал продукты питания одному из заключённых и получил взамен 20 тысяч рублей.

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