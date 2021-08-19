В Башкирии могут упразднить 15 учебных заведений

В Башкирии могут упразднить 15 учебных заведений
В Башкирии могут упразднить 15 учебных заведений
Вчера, 10:13ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Минобрнауки сообщил о возможной ликвидации 14 начальных школ и 1 детсада в населенных пунктах республики. Причина – отсутствие учеников.

Как сообщает издание РБК-Уфа, для оптимизации учебных заведений в Башкирии могут закрыть 14 начальных школ и один детский сад. Так, изменения коснутся четырех районов республики: Белокатайский, Краснокамский, Ермекеевский и Альшеевский.

Известно, что заявки для ликвидации учреждений были направлены в Минобрнауки республики главами администраций, однако окончательное решение будет приниматься совместно с жителями населенных пунктов.

Сообщается, что ликвидация 15 учреждений связана с отсутствием учеников в период с 2020 по 2021 года. Так, в 4 школах и одном детсаду за все время обучались всего 11 детей.

Известно и о ликвидации школ в Балтачевском районе, где план оптимизации учебных заведений уже утвержден и на данный момент обсуждается с местным населением. Так, перевод 23 учеников из села Богданово на обучение в другую деревню, даст возможность сэкономить 5,1 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и в деревне Магашлы-Алмантаево, в которой перевод 4 детей в другую школу позволит сэкономить 1,01 миллиона рублей. Отметим, что если население одобрит план реорганизации, то ученикам будет обеспечен ежедневный трансфер до нового учебного заведения.

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