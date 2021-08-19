В Башкирии могут упразднить 15 учебных заведений

Известно и о ликвидации школ в Балтачевском районе, где план оптимизации учебных заведений уже утвержден и на данный момент обсуждается с местным населением. Так, перевод 23 учеников из села Богданово на обучение в другую деревню, даст возможность сэкономить 5,1 миллиона рублей. Аналогичная ситуация и в деревне Магашлы-Алмантаево, в которой перевод 4 детей в другую школу позволит сэкономить 1,01 миллиона рублей. Отметим, что если население одобрит план реорганизации, то ученикам будет обеспечен ежедневный трансфер до нового учебного заведения.