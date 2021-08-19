В Башкирии арестовали сотрудника ГИБДД, подозреваемого в получении взятки

О судьбе ещё троих сотрудников, которых задержали вместе с ним, до сих пор неизвестно.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста 35-летнему начальнику отдела Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета республики. Сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взятки. Пока проводится расследование, он пробудет в СИЗО. Арест продлится два месяца. Напомним, вчера, 18 августа, стало известно о задержании четверых работников отдельного полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Уфе. Пока известна судьба только одного из них — начальника отдела Центра фотофиксации. По версии следствия, в 2018 году мужчине передавали через посредников взятки, взамен он помогал получить водительские права без сдачи экзаменов. За такую помощь он брал от 12 до 24 тысяч рублей. Следователи установили, что сотрудник ГИБДД получал взятки как минимум три раза. МВД по республике намеревается провести проверку. Взяточничество среди сотрудников ГИБДД распространённое явление. Так, сейчас расследуется дело экс-заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по республике Айдара Гиндуллина. У него обнаружили незадекларированное имущество на 24 млн рублей. В Следкоме сообщили, что с 2017 по 2020 год сотрудник также брал взятки за выдачу прав без прохождения экзаменов. Он мог продавать удостоверения за 14-40 тысяч рублей.

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