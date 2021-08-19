В Абзелиловском районе Башкирии потушили все лесные пожары

В Абзелиловском районе Башкирии потушили все лесные пожары
В Абзелиловском районе Башкирии потушили все лесные пожары
Вчера, 17:07ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 19 августа, утром в Абзелиловском лесничестве ликвидировали последний природный пожар. Его площадь составляла 45 гектар, сообщил официальный Telegram-канал Башкирии.

Этот пожар тушили четыре дня, с 15 августа. Пока в Абзелиловском районе других возгораний нет. Аэромобильная группировка МЧС, которая занималась тушением пожаров в районе, отправилась домой.

По данным на 14:00 часов 19 августа в республике продолжают действовать восемь очагов общей площадью 251,3 гектара. Пожары зарегистрированы в Белорецком, Кушнаренковском, Бурзянском, Благоварском, Баймакском и Хайбуллинском районах. Локализованы четыре из них на территории площадью 118 гектар. Тушат возгорания 281 человек и 77 единиц спецтехники. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее волонтёр из Уфы, побывавший на тушении пожаров вместе с сотрудниками МЧС, рассказал, как на самом деле ликвидируют пожары. Он отметил, что администрация района, где он был, обещала выдать добровольцам оборудование, необходимое для тушения, но не сделала этого. Также он рассказал и о других недостатках организации работы.

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