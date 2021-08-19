В Абзелиловском районе Башкирии потушили все лесные пожары

Ранее волонтёр из Уфы, побывавший на тушении пожаров вместе с сотрудниками МЧС, рассказал, как на самом деле ликвидируют пожары. Он отметил, что администрация района, где он был, обещала выдать добровольцам оборудование, необходимое для тушения, но не сделала этого. Также он рассказал и о других недостатках организации работы.