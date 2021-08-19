Управление капстроительства Башкирии стало фигурантом еще одного дела о мошенничестве

Напомним, с 2016 по 2020 год начальником управления капстроительства Башкирии был Рамзиль Кучарбаев, который сейчас занял пост министра строительства и архитектуры республики. 1 февраля 2021 года его задержали, он находится в СИЗО. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий в период, когда он руководил управлением. Закон был нарушен при строительстве и сдаче в эксплуатация очистных сооружений в Кумертау. Кучарбаев подписал документ о завершении работ по строительству сооружений, хотя объект был не достроен. Также в марте было заведено ещё восемь уголовных дел о превышении должностными полномочиями при подписании госконтрактов почти на миллиард рублей. Вероятно, к делу о строительстве школы он также может быть причастен.