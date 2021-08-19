УФСИН по Башкирии рассказал о самочувствие Рамили Саитовой

Отметим, что Рамиля Саитова месяц назад объявила головку из-за незаконного помещения в карцер. Так, в зале суда женщина сообщила журналистам, что за все время голодовки ее не посетил ни один врач, также заключенной было отказано в предоставлении необходимого оборудования для приготовления пищи, которая позволила бы женщине безопасно выйти из данного состояния. Однако, по словам сотрудников УФСИН, в СИЗО №1, где и содержится активистка, все находится в строгом соответствии с законодательством, в том числе и организация медицинской помощи. Так, из больницы Рамилю Саитову отправили обратно следственный изолятор, а повторное слушание по делу состоится 23 августа.