УФСИН по Башкирии рассказал о самочувствие Рамили Саитовой

Появилась информация о состоянии активистки Рамили Саитовой, которую 18 августа на скорой помощи увезли из зала суда. Согласно сообщению УФСИН по республике, врачи «Больницы скорой помощи» оценили состояние подсудимой как удовлетворительное, следовательно, и в госпитализации женщине отказали.
Отметим, что Рамиля Саитова месяц назад объявила головку из-за незаконного помещения в карцер. Так, в зале суда женщина сообщила журналистам, что за все время голодовки ее не посетил ни один врач, также заключенной было отказано в предоставлении необходимого оборудования для приготовления пищи, которая позволила бы женщине безопасно выйти из данного состояния. Однако, по словам сотрудников УФСИН, в СИЗО №1, где и содержится активистка, все находится в строгом соответствии с законодательством, в том числе и организация медицинской помощи. Так, из больницы Рамилю Саитову отправили обратно следственный изолятор, а повторное слушание по делу состоится 23 августа.
Напомним, что Рамилю Саитову обвиняют в распространении запрещенного контента. Женщина на личном YouTube-канале опубликовала видео, где рассказала почему на Урале необходимо снести все кресты, а также потребовала покинуть территорию Башкирии всех армян и имамов. На видеоролик обратили внимание председатель Курултая Константин Толкачев и правоохранительные органы. Так, в ноябре 2020 года бывшую главу Конгресса башкирского народа отправили в СИЗО, уже в марте поместили в психиатрическую больницу, однако затем снова отправили в изолятор.