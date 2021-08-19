УФСИН по Башкирии рассказал о самочувствие Рамили Саитовой

УФСИН по Башкирии рассказал о самочувствие Рамили Саитовой
УФСИН по Башкирии рассказал о самочувствие Рамили Саитовой
Вчера, 16:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: ufa1.ru
Состояние подсудимой оценили как удовлетворительное

Появилась информация о состоянии активистки Рамили Саитовой, которую 18 августа на скорой помощи увезли из зала суда. Согласно сообщению УФСИН по республике, врачи «Больницы скорой помощи» оценили состояние подсудимой как удовлетворительное, следовательно, и в госпитализации женщине отказали.

Отметим, что Рамиля Саитова месяц назад объявила головку из-за незаконного помещения в карцер. Так, в зале суда женщина сообщила журналистам, что за все время голодовки ее не посетил ни один врач, также заключенной было отказано в предоставлении необходимого оборудования для приготовления пищи, которая позволила бы женщине безопасно выйти из данного состояния. Однако, по словам сотрудников УФСИН, в СИЗО №1, где и содержится активистка, все находится в строгом соответствии с законодательством, в том числе и организация медицинской помощи. Так, из больницы Рамилю Саитову отправили обратно следственный изолятор, а повторное слушание по делу состоится 23 августа.

Напомним, что Рамилю Саитову обвиняют в распространении запрещенного контента. Женщина на личном YouTube-канале опубликовала видео, где рассказала почему на Урале необходимо снести все кресты, а также потребовала покинуть территорию Башкирии всех армян и имамов. На видеоролик обратили внимание председатель Курултая Константин Толкачев и правоохранительные органы. Так, в ноябре 2020 года бывшую главу Конгресса башкирского народа отправили в СИЗО, уже в марте поместили в психиатрическую больницу, однако затем снова отправили в изолятор.

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