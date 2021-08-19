Уфимской пенсионерке, которую без суда внесли в список экстремистов, вернули пенсию

В первых числах августа все банковские счета Ильмиры Бикбаевой были заморожены из-за того, что Росфинмониторинг без окончательного решения суда внес пенсионерку в список экстремистов. Отметим, что заседание суда по уголовному дело состоится в сентябре этого года.
Как Бикбаева сама рассказала «Эху», сначала она обратилась в Генпрокуратуру, они уже направили дело в прокуратуру Башкирии, там обращение спустили до прокуратуры Октябрьского района Уфы, которые в свою очередь направили женщину уже к приставам. Однако и те отправили пенсионерку разбираться обратно в прокуратуру, так как суд не состоялся, следовательно, нет и номера делопроизводства.
Тем не менее сообщается, что пенсию Ильмире Бикбаевой вернули в полном размере.
Напомним, что Ильмиру Бикбаеву обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Известно, что женщина перевела в 2018 и 2019 годах 1,5 и 4,5 тысячи рублей на счет матери Айрата Дильмухаметова, которого признали виновным в пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Так, Айрат Дильмухаметов отбывает десять лет в колонии строго режима. Сама Ильмира Бикбаева вину не признает и утверждает, что переводила деньги лишь из жалости к пожилой женщине.