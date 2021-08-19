Уфимской пенсионерке, которую без суда внесли в список экстремистов, вернули пенсию

Как Бикбаева сама рассказала «Эху», сначала она обратилась в Генпрокуратуру, они уже направили дело в прокуратуру Башкирии, там обращение спустили до прокуратуры Октябрьского района Уфы, которые в свою очередь направили женщину уже к приставам. Однако и те отправили пенсионерку разбираться обратно в прокуратуру, так как суд не состоялся, следовательно, нет и номера делопроизводства.