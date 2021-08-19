Уфимской пенсионерке, которую без суда внесли в список экстремистов, вернули пенсию

Уфимской пенсионерке, которую без суда внесли в список экстремистов, вернули пенсию
Уфимской пенсионерке, которую без суда внесли в список экстремистов, вернули пенсию
Вчера, 14:15ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Ильмире Бикбаевой, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности, вернули пенсию в полном размере. Для этого женщине пришлось обратиться в генпрокуратуру.

В первых числах августа все банковские счета Ильмиры Бикбаевой были заморожены из-за того, что Росфинмониторинг без окончательного решения суда внес пенсионерку в список экстремистов. Отметим, что заседание суда по уголовному дело состоится в сентябре этого года.

Как Бикбаева сама рассказала «Эху», сначала она обратилась в Генпрокуратуру, они уже направили дело в прокуратуру Башкирии, там обращение спустили до прокуратуры Октябрьского района Уфы, которые в свою очередь направили женщину уже к приставам. Однако и те отправили пенсионерку разбираться обратно в прокуратуру, так как суд не состоялся, следовательно, нет и номера делопроизводства.

Тем не менее сообщается, что пенсию Ильмире Бикбаевой вернули в полном размере.

Напомним, что Ильмиру Бикбаеву обвиняют в финансировании экстремистской деятельности. Известно, что женщина перевела в 2018 и 2019 годах 1,5 и 4,5 тысячи рублей на счет матери Айрата Дильмухаметова, которого признали виновным в пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и призывах к ней. Так, Айрат Дильмухаметов отбывает десять лет в колонии строго режима. Сама Ильмира Бикбаева вину не признает и утверждает, что переводила деньги лишь из жалости к пожилой женщине.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы