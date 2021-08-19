Сергей Буйлов: Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг Natura Siberica нет

Однако Ирина продолжает утверждать, что происходит захват бизнеса, а новое руководство вывозит документы из офиса. По словам Буйлова, офисы закрыты и все документы на месте, так как сейчас в процессе наследственное дело после смерти Трубникова. Сама же Ирина, являясь матерью одного из участников этого процесса, возглавить компанию не может из-за конфликта интересов. А без руководителя всё встанет и люди потеряют свои рабочие места.