Сергей Буйлов: Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг Natura Siberica нет

Сергей Буйлов: Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг Natura Siberica нет
Сергей Буйлов: Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг Natura Siberica нет
Сегодня, 01:22ОбществоФото: naturasiberica.ru
Первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Ирина обвинила новое руководство в рейдерском захвате. Президент компании Сергей Буйлов опроверг эти заявления.

«Когда нотариус закончит свою работу, доли в компании совершенно законно перейдут в распоряжение наследников ее основателя. Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг компании нет. Идет наследственное дело. Все, что происходит сегодня, происходит в рамках этого наследственного дела и строго по закону», — сказал Сергей Буйлов в беседе с журналистами «Ленты».

Однако Ирина продолжает утверждать, что происходит захват бизнеса, а новое руководство вывозит документы из офиса. По словам Буйлова, офисы закрыты и все документы на месте, так как сейчас в процессе наследственное дело после смерти Трубникова. Сама же Ирина, являясь матерью одного из участников этого процесса, возглавить компанию не может из-за конфликта интересов. А без руководителя всё встанет и люди потеряют свои рабочие места.

«На период наследственного дела у компании должен быть менеджмент, который гарантирует независимое управление бизнесом и сохранность активов для всех наследников», — сказал Буйлов.

Руководителем Natura Siberica Буйлова назначил гендиректор компании Дмитрий Ганзер в 2021 году. Сам Буйлов работал в компании до 2019 года. Затем, вопреки заявлениям Ирины Трубниковой, ушел из компании по собственному желанию. Как отметил Буйлов, он специализируется на международном косметическом бизнесе, а Natura Siberica на тот момент не была готова выходить на большой рынок.

«Так как для развития в России Андрей Вадимович не нуждался ни в чьей поддержке, я решил уйти», — сказал Буйлов.

Как отметил Буйлов, после окончания наследственного дела назначать руководство будут уже сами акционеры. А пока в планах провести глубокий форензик-аудит, к которому привлекут международную аудиторскую компанию. Она специализируется на сложных финансовых, экономических и комплаенс-расследованиях.

«Мы уже сейчас видим отдельные признаки злоупотребления полномочиями со стороны некоторых сотрудников компании. Сколько их было всего и как это повлияло на компанию — никому не известно. Мы хотим с этим разобраться», — сказал Буйлов.

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