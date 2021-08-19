Путин поручил разобраться со строительством и ремонтом жилья в зонах затопления

Путин поручил разобраться со строительством и ремонтом жилья в зонах затопления
Путин поручил разобраться со строительством и ремонтом жилья в зонах затопления
Вчера, 12:43ОбществоФото: pixabay.com
Российский президент дал поручение разработать ограничительные меры, связанные со строительством жилья и капремонта домов в зонах постоянного подтопления. Он предлагает ввести обязательное страхование имущества населения, проживающих в таких местах.

Как сообщает Мейстер, это вполне логично. Строительство и капремонт домов за счет бюджета в месте, которое постоянно топит, точно непонятно. Проще и дешевле найти куда более подходящее для жизни людей место, пишут авторы телеграм-канала. Тем более, свободной земли в России немало.

Старое жилье, которое было построено в свое время в подтопляемых низинах, планируется постепенно изымать из жилищного фонда путем введения ограничений на его ремонт. А жителей будут переселять в новое место, где не бывает ежегодных паводков.

Те, кто не захочет переселяться из затопляемой зоны, несмотря на все связанные с этим проблемы, должны будут страховать свое имущество, которое когда-нибудь обязательно будет попорчено поднявшейся водой.

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