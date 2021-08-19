Путин поручил разобраться со строительством и ремонтом жилья в зонах затопления

Как сообщает Мейстер, это вполне логично. Строительство и капремонт домов за счет бюджета в месте, которое постоянно топит, точно непонятно. Проще и дешевле найти куда более подходящее для жизни людей место, пишут авторы телеграм-канала. Тем более, свободной земли в России немало.
Старое жилье, которое было построено в свое время в подтопляемых низинах, планируется постепенно изымать из жилищного фонда путем введения ограничений на его ремонт. А жителей будут переселять в новое место, где не бывает ежегодных паводков.
Те, кто не захочет переселяться из затопляемой зоны, несмотря на все связанные с этим проблемы, должны будут страховать свое имущество, которое когда-нибудь обязательно будет попорчено поднявшейся водой.