Не СМАгли. В Уфе неизлечимым пациентам дали шанс на облегчение и через год его отняли

— Нам позвонила Елена Сайфуллина (врач-генетик, невролог — прим. ред.) и сообщила, что подает в Минздрав списки тех, кто будет продолжать принимать «Рисдиплам». Конечно, мы решили, что будем! Мы получали препарат каждые два месяца, невролог всегда спрашивал нас об улучшениях, мы вели и видеофиксацию улучшений. Препарат работает и у нас, и у всех, с кем мы общаемся. Но теперь произошел обрыв, и мы не знаем, какой будет откат, как он повлияет на ребят. Резко, нерезко? Вернутся ли ребята к прежнему состоянию или же ухудшение здоровья усугубится? Для нас главное сохранить хотя бы то, что есть. Мы не ждем чудес, но ведь теперь очевидно, что улучшить качество жизни вполне реально, — говорит Наталья.