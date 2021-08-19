«Не хочу лежать дома»: как инвалид из Башкирии сделал бизнес на домашних арбузах

43-летний житель Башкирии Онар Валикаев самостоятельно выращивает огромные арбузы, разных сортов и цветов. В чём же его секрет? Как ему удаётся получать такой урожай, в то время как у жителей республики, как правило, в огородах растут арбузы размером с мячик? Об этом мужчина рассказал в беседе с корреспондентом Mkset.

Онар живёт в селе Калегино Калтасинского района. Выращивает арбузы и дыни он на своём большом огороде и в теплицах. Увлекаться ботаникой он начал в 2007 году, узнавал информацию о различных технологиях выращивания растений и сортах в Интернете. По словам мужчина, он также смотрит документальные фильмы. Как уверяет Онар, главной особенностью его урожая является то, что его растения натуральные, выращены без химикатов и искусственных удобрений. Органическое удобрение он делает сам. — Беру две тачки новой весенней крапивы и кладу её в 200-литровую бочку. В неё наливаю воды и добавляю туда 40 литров мелко нарезанного картофеля. Затем бочку нужно закрыть плёнкой и оставить на 15 дней. Когда это время проходит, я беру 20 литров этого удобрения, наливаю в него 80 литров воды и поливаю рассаду. Получаются настоящие органические удобрения, — рассказал Онар. Рассаду Онар заготавливает уже 10–15 апреля. Он отметил, что важно сделать хорошую рассаду, использовать перегной. Перед тем как посадить семена, он их тщательно перебирает. Свои огромные и вкусные арбузы Омар продаёт местным жителям. Он является, как он сам сказал, «маленьким предпринимателем». Мужчина даёт объявления о продаже арбузов и рассад в Интернете. Люди стали узнавать, где брать хорошие арбузы, и приезжать к Онару даже из других районах и городов, например, из Нефтекамска и Уфы. По его словам, горожане приезжают и берут по 15-20 килограммов арбузов. Онару нравится пробовать разные сорта арбузов. Он выращивает даже американские арбузы. Недавно ему удалось вырастить белые арбузы сорта «Емеля», которые получились, как он отметил, очень вкусные. Семена он заказывает в Интернете. В этом году мужчина хочет достать семена оранжевых арбузов. Также он недавно узнал о зелёных арбузах, которые выращивают в странах возле экватора. Такие арбузы он бы тоже хотел попробовать вырастить, но их семена слишком дорогие. Фото: Белый арбуз Емеля У Онара большой огород, и трудиться в нём не так уж просто. — Много работы, надо траву убирать, работа эта очень сложная, но я уже привык, для меня легко, — добавил мужчина. Онару очень повезло. Он занимается любимым делом и зарабатывает на этом. Сам он инвалид второй группы, но при этом он увлекается спортом, регулярно бегает и даже участвует в марафонах, к примеру, весной он пробежал 10 километров на марафоне в Нефтекамске и занял третье место. — Я, например, дома не хочу лежать. Хочу заняться чем-нибудь. Вышел в огород, поработал немного. Вечером с ребятами тренируюсь, бегаю, — рассказывает Онар. Сейчас Онар мечтает развивать свое увлечение и хочет вырастить совсем новые сорта арбузов.

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