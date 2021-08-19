Нападение на врача, арест сотрудника ГИБДД и инцидент с енотом. Итоги дня в Башкирии

В Уфе на молодого врача стоматолога — Гузалию — напала мама одной из пациенток. Как сообщает девушка, к ней на прием в конце смены подошла пациентка с 60-летней мамой и полуторогодовалым ребенком. В ходе осмотра, 60-летняя женщина была агрессивно настроена и ругалась с другими сотрудниками клиники, так, она требовала, чтобы ее дочь приняли вне очереди. Так, в результате ссоры женщина дважды толкнула Гузалию, из-за чего врач сильно ударилась головой. Отмечается, что после инцидента мама пациентки спокойно ушла из клиники.
В социальных сетях появилась публикация Виктории — мамы малыша, который трагически погиб в стерлитамакском роддоме. Девушка написала, что рождение мальчика было большим риском из-за медицинских показателей, а сама операция кесарева сечения прошла достаточно тяжело. Также она заявила, что не держит зла на женщину, выбросившую из окна её ребёнка, а также на врачей, которые допустили то, чтобы неадекватная пациентка лежала в одной палате с другими людьми.
Суд избрал меру пресечения в виде ареста 35-летнему начальнику отдела Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Башкирии. Сотрудника Госавтоинспекции подозревают в получении взятки. Пока проводится расследование, он пробудет в СИЗО. Арест продлится два месяца.
Появилась информация о состоянии активистки Рамили Саитовой, которую 18 августа на скорой помощи увезли из зала суда. Согласно сообщению УФСИН по республике, врачи «Больницы скорой помощи» оценили состояние подсудимой как удовлетворительное, следовательно, и в госпитализации женщине отказали.
В контактном зоопарке «Обнимашки» енот напал на годовалого ребенка. Так, объятия получились крепкие, малыша увезли на скорой помощи в детскую клиническую больницу, где специалист по челюстно-лицевой хирургии обработал и зашил раны. Известно, что лечение будет проходить в условиях стационара.