Нападение на врача, арест сотрудника ГИБДД и инцидент с енотом. Итоги дня в Башкирии

В Уфе на молодого врача стоматолога — Гузалию — напала мама одной из пациенток. Как сообщает девушка, к ней на прием в конце смены подошла пациентка с 60-летней мамой и полуторогодовалым ребенком. В ходе осмотра, 60-летняя женщина была агрессивно настроена и ругалась с другими сотрудниками клиники, так, она требовала, чтобы ее дочь приняли вне очереди. Так, в результате ссоры женщина дважды толкнула Гузалию, из-за чего врач сильно ударилась головой. Отмечается, что после инцидента мама пациентки спокойно ушла из клиники.