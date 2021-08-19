Максимальную надбавку учителям и врачам в России предложили выплачивать сразу

В настоящее время максимальную выплату получают молодые педагоги и медики, которые пять лет прожили на Дальнем Востоке. По мнению Ирины Яровой, такие выплаты должны производиться сразу, такую же надбавку «можно выплачивать» и тем, кто приезжает работать на Дальний Восток после завершения обучения по целевому направлению от ДФО.