Максимальную надбавку учителям и врачам в России предложили выплачивать сразу

Максимальную надбавку учителям и врачам в России предложили выплачивать сразу
Максимальную надбавку учителям и врачам в России предложили выплачивать сразу
Вчера, 18:41ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Максимальную выплату северной надбавки к зарплате врачей и учителей следует установить с момента начала их работы на Дальнем Востоке. Об этой инициативе сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя Госдумы Ирину Яровую.

В настоящее время максимальную выплату получают молодые педагоги и медики, которые пять лет прожили на Дальнем Востоке. По мнению Ирины Яровой, такие выплаты должны производиться сразу, такую же надбавку «можно выплачивать» и тем, кто приезжает работать на Дальний Восток после завершения обучения по целевому направлению от ДФО.

Также она предложила проводить открытый конкурс на бюджетные целевые места в вузы и ссузы, а также за счет бюджета обучать кадры для приоритетных инвестпроектов. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Материалы по теме:
выплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы