Максимальную надбавку учителям и врачам в России предложили выплачивать сразу

Максимальную выплату северной надбавки к зарплате врачей и учителей следует установить с момента начала их работы на Дальнем Востоке. Об этой инициативе сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампредседателя Госдумы Ирину Яровую.
В настоящее время максимальную выплату получают молодые педагоги и медики, которые пять лет прожили на Дальнем Востоке. По мнению Ирины Яровой, такие выплаты должны производиться сразу, такую же надбавку «можно выплачивать» и тем, кто приезжает работать на Дальний Восток после завершения обучения по целевому направлению от ДФО.
Также она предложила проводить открытый конкурс на бюджетные целевые места в вузы и ссузы, а также за счет бюджета обучать кадры для приоритетных инвестпроектов. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.