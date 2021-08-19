Известный ресторатор был замечен в Уфе

Уточним, что предприниматель Аркадий Новиков занимается ресторанным бизнесом уже более 30 лет, и его по праву называют первым российским ресторатором. В 1991 году Новиков открыл в Москве свой первый ресторан Sirena, который стал самым первым рыбным рестораном столицы с качественно новым подходом к кухне, обслуживанию, интерьеру и атмосфере.