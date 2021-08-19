Известный ресторатор был замечен в Уфе

Известный ресторатор был замечен в Уфе
Известный ресторатор был замечен в Уфе
Вчера, 14:20ОбществоТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Накануне, 18 августа, московский ресторатор Аркадий Новиков был замечен на улице Ленина в Уфе, в помещении флагманского магазина «Тантана», принадлежащего торговой сети компании «Башспирт».

Его фотографии появились в социальных сетях на странице «Башспирта».

В комментариях прозвучали предположения о том, что Аркадий Новиков мог появиться в Уфе вовсе не случайно, и, возможно, основатель Группы компаний Novikov Group думает об открытии своего нового проекта в столице Башкирии.

Уточним, что предприниматель Аркадий Новиков занимается ресторанным бизнесом уже более 30 лет, и его по праву называют первым российским ресторатором. В 1991 году Новиков открыл в Москве свой первый ресторан Sirena, который стал самым первым рыбным рестораном столицы с качественно новым подходом к кухне, обслуживанию, интерьеру и атмосфере.

Это событие положило начало новому, постсоветскому этапу в развитии российского ресторанного бизнеса. Сегодня в портфолио предпринимателя — свыше ста именитых заведений в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Италии, Великобритании, США, Турции и других странах.

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