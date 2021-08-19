Известный ресторатор был замечен в Уфе

Его фотографии появились в социальных сетях на странице «Башспирта».
В комментариях прозвучали предположения о том, что Аркадий Новиков мог появиться в Уфе вовсе не случайно, и, возможно, основатель Группы компаний Novikov Group думает об открытии своего нового проекта в столице Башкирии.
Уточним, что предприниматель Аркадий Новиков занимается ресторанным бизнесом уже более 30 лет, и его по праву называют первым российским ресторатором. В 1991 году Новиков открыл в Москве свой первый ресторан Sirena, который стал самым первым рыбным рестораном столицы с качественно новым подходом к кухне, обслуживанию, интерьеру и атмосфере.
Это событие положило начало новому, постсоветскому этапу в развитии российского ресторанного бизнеса. Сегодня в портфолио предпринимателя — свыше ста именитых заведений в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Италии, Великобритании, США, Турции и других странах.