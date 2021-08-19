Башкирия вошла в пятерку регионов России по благоустройству городской среды

В столице республики также постоянно обустраивают территории. К примеру, в Уфе реконструировали парк у озера Кашкадан. Работы почти завершены, но ещё продолжаются. Полностью парк будет готов ко Дню республики, 11 октября. Подрядчик сообщил, что реконструкция идёт точно от графику и завершится к обозначенному сроку. Также мэрия города приняла решение благоустроить площадь перед Дворцом спорта. На этом участке была стихийная парковка, на которую постоянно жаловались уфимцы. Теперь эту площадь огородили, чтобы туда не заезжали машины. Пока решение о том, как будет выглядеть площадка, не принято. Уфимская администрация предложила горожанам отправить свои варианты благоустройства этой территории.