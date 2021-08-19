Башкирия вошла в пятерку регионов России по благоустройству городской среды

Башкирия вошла в пятерку регионов России по благоустройству городской среды
Башкирия вошла в пятерку регионов России по благоустройству городской среды
Вчера, 17:45ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Администрация Башкирии
Республика входит в число одних из самых активных участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В ТОП-5 российских регионов по благоустройству городской среды входит Башкирия. Об этом сообщается на официальной странице администрации республики в соцсетях.

В прошлом году в регионе благоустроили три города: Белебей, Бирск и Ишимбай. Также в 2020 году ещё 13 городов и деревень оказались в списке победителей федерального конкурса.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустройство Межгорья, Стерлитамака и Кумертау.

В столице республики также постоянно обустраивают территории. К примеру, в Уфе реконструировали парк у озера Кашкадан. Работы почти завершены, но ещё продолжаются. Полностью парк будет готов ко Дню республики, 11 октября. Подрядчик сообщил, что реконструкция идёт точно от графику и завершится к обозначенному сроку. Также мэрия города приняла решение благоустроить площадь перед Дворцом спорта. На этом участке была стихийная парковка, на которую постоянно жаловались уфимцы. Теперь эту площадь огородили, чтобы туда не заезжали машины. Пока решение о том, как будет выглядеть площадка, не принято. Уфимская администрация предложила горожанам отправить свои варианты благоустройства этой территории.

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