Зоолог объяснил нашествие улиток в городских парках Уфы

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Ранее местных жителей напугало большое количество моллюсков в городских парках и лесах.
В социальных сетях уфимцы высказали свою тревогу, выложив снимки многочисленных улиток на деревьях. В одном из лесов, расположенных недалеко от улицы Сагита Агиша и 50 лет СССР, горожане заметили настоящее «улиточное царство», беспокоясь о том, «не съедят ли улитки дерево».
По словам заведующего кафедрой зоологии, руководителя зоомузея при БашГУ Михаила Кривошеева, ничего страшного в «нашествии улиток» нет. Связано их распространение с высокой влажностью.
— Создана благодатная почва для их распространения. Никакой опасности, конечно, это не представляет. Питаются ведь они в основном растительностью. А их, в свою очередь, употребляют в пищу жужелицы. Сколько еды — столько и хищников, — резюмировал ученый.
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