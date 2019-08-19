Зоолог объяснил нашествие улиток в городских парках Уфы

В социальных сетях уфимцы высказали свою тревогу, выложив снимки многочисленных улиток на деревьях. В одном из лесов, расположенных недалеко от улицы Сагита Агиша и 50 лет СССР, горожане заметили настоящее «улиточное царство», беспокоясь о том, «не съедят ли улитки дерево».

По словам заведующего кафедрой зоологии, руководителя зоомузея при БашГУ Михаила Кривошеева, ничего страшного в «нашествии улиток» нет. Связано их распространение с высокой влажностью.