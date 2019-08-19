В Уфе умер пародист Александр Чистяков

Накануне, 18 августа, пришла печальная новость о том, что в Уфе не стало талантливого пародиста Александра Чистякова, который приобрел широкую известность после победы на фестивале «Большая разница в Одессе» в 2010 году. Об этом сообщили в соцсетях друзья артиста.

Александр ушел из жизни на 63- году жизни после продолжительной болезни. Он говорил о себе, представляясь на фестивале «Большая разница» и на других выступлениях, что является учителем информатики и занимается пародией больше для души и от души. Зрителям больше всего полюбились его пародии на Юрия Никулина и Леонида Утесова.