В Уфе на торгах можно купить имущество должников

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Имущество на продажу выставили судебные приставы Башкирии.
На торгах, которые состоятся 27 августа текущего года, можно будет приобрести недвижимость должников, которую на продажу выставили судебные приставы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего будут проданы 1 квартира в Чишмах, 4 жилых дома и 1 гостиница, расположенная в Уфе. Полный список продаваемого имущества должников можно на портале Torgi.gov.ru. Также можно позвонить в территориальное управление Росимущества по Башкирии по телефону 8 (347) 250-36-27.
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