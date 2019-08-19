В Уфе на торгах можно купить имущество должников

На торгах, которые состоятся 27 августа текущего года, можно будет приобрести недвижимость должников, которую на продажу выставили судебные приставы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего будут проданы 1 квартира в Чишмах, 4 жилых дома и 1 гостиница, расположенная в Уфе. Полный список продаваемого имущества должников можно на портале Torgi.gov.ru. Также можно позвонить в территориальное управление Росимущества по Башкирии по телефону 8 (347) 250-36-27.