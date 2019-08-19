В России изменились правила провоза фруктов и овощей

Теперь гражданам нельзя просто так провозить через границу более пяти килограммов растительной продукции. Об этом информирует RNS.

Для провоза через границу более пяти килограммов продукции растительного происхождения необходимо получить фитосанитарный сертификат. У нарушителей всю продукцию станут изымать прямо на границе.