В России изменились правила провоза фруктов и овощей

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В понедельник, 19 августа в Российской Федерации начали действовать новые правила фитосанитарного контроля для провоза фруктов, овощей, семян и продуктов растительного происхождения.
Теперь гражданам нельзя просто так провозить через границу более пяти килограммов растительной продукции. Об этом информирует RNS.
Для провоза через границу более пяти килограммов продукции растительного происхождения необходимо получить фитосанитарный сертификат. У нарушителей всю продукцию станут изымать прямо на границе.
По новым правилам получение фитосанитарного сертификата необходимо также для провоза саженцев или срезанных цветов свыше трех букетов по 15 цветков в каждом. Таможенники будут обыскивать пассажиров кораблей, авиалайнеров, железнодорожных составов, а также членов их экипажей и автотранспорт.
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