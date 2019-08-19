В Башкирии пациент белебеевского наркодиспансера сообщил о бомбе, желая сбежать

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, мужчина пытался сбежать из клиники. Позвонив в Службу 112 и сообщив о бомбе, он намеревался сбежать из отделения, где лечились люди с алкогольной и наркотической зависимостью.

Ему это, однако, не удалось, поскольку спасатели, прибывшие на место, никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Злоумышленника удалось оперативно найти.