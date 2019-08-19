В Башкирии пациент белебеевского наркодиспансера сообщил о бомбе, желая сбежать
Вчера, 10:50ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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37-летний мужчина хотел затеряться в толпе эвакуированных.
Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, мужчина пытался сбежать из клиники. Позвонив в Службу 112 и сообщив о бомбе, он намеревался сбежать из отделения, где лечились люди с алкогольной и наркотической зависимостью.
Ему это, однако, не удалось, поскольку спасатели, прибывшие на место, никаких взрывчатых веществ не обнаружили. Злоумышленника удалось оперативно найти.
Мужчина позже признался, что устал находиться в стенах наркоклиники и очень хотел вернуться домой. Сейчас ему грозит суд за сообщение о ложной бомбе. Пациенту грозит от трех до пяти лет.
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